Tunnettuun pohjalaiseen taidesukuun kuuluva dekkaritähti Max Seeck yllättää uudessa roolissa: "Nyt on pakko vähän hengittää"

Menestyskirjailija Max Seeck tuntee hyvin juurensa pohjalaisessa taiteilijasuvussa. Hän on taiteilija Eero Nelimarkan lapsenlapsenlapsi, ja hänen äitinsä on taiteilijaprofessori Riitta Nelimarkka, joka tunnetaan värikkäästä kuva- ja tekstiilitaiteestaan.

– Äiti on ollut aktiivinen Nelimarkka-suvun asioissa ja pitänyt minutkin tietoisena ja ajan tasalla, Seeck kertoo.

Riitta Nelimarkka on syntynyt Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla myös Max Seeck on asunut koko ikänsä. Sukunsa pohjalaismaisemiin hän on tutustunut vieraillessaan Nelimarkka-museossa Alajärvellä.

Eero Nelimarkan tauluja hän on katsellut koko elämänsä.

– Niitä on seinällä vanhemmillani ja sukulaisillani, omalla työhuoneellakin. Ne ovat omintakeisia ja tunnistaa kyllä heti. Teoksissa on tietty pysähtynyt rauhallisuus. Ne ovat samaan aikaan kolkkoja ja kodikkaita, Seeck pohdiskelee.

Max Seeck ei kuitenkaan näe itsensä vertautuvan suoraan suvun kuvataiteilijoihin.

– Meillä on hyvin erilainen lähestyminen tekemiseen. Äitini on esimerkiksi taiteilija isolla T:llä. Mutta kyllä me puhumme töistämme. Hänellä on paljon kokemusta ja viisautta, voin aina kysyä apua ja neuvoa. Hän on aina ollut kannustava ja jakaa juttujani innoissaan somessa, Seeck kertoo.

Taiteilijuus ja suvun perintö on ollut perheessä aina läsnä.

– Se vaikutti nuorena ja nuorena aikuisena niin, että oli tarve tehdä pesäeroa taiteilijuuteen ja osittain siksi hakeuduin kaupalliselle alalle. Kolmekymppisenä pääsin niistä ajatuksista yli ja ymmärsin, että luova voi olla monella tapaa.

Seeckillä on myös kaksi vanhempaa veljeä, mutta he eivät ole luovalla alalla.