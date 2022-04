Lakeus soi -musiikkitapahtuma tuo viikonloppuna Vaasaan nuoria pianisteja esittämään taitojaan. Luvassa on yhteensä 12 konserttia, joihin kaikkiin on kaikkiin vapaa pääsy Kuula-opiston järjestämässä kolmipäiväisessä tapahtumassa on mukana kymmenen musiikkioppilaitosta Pohjanmaan .