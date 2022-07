Tuska valtaa Helsingin kahden vuoden koronapaussin jälkeen

– Tuskassa on aina ollut parasta sen tunnelma. Tämähän on tunnetusti yksi Suomen rauhallisempia festivaaleja. Eli kyllä tämä minulle on kokonaisuus, josta ei oikein yhtä asiaa pysty nostamaan esiin. Totta kai nuo meidän bändit on taas todella kovia, mutta ylipäänsä se, että tämä viimein voidaan järjestää, ja saamme olla yhdessä ja nauttia tästä ihan Tuskalle ominaisesta fiiliksestä, on se pääasia.