Ukrainan historia ja nykyhetki kohtaavat dokumenttielokuvassa

Sergei Loznitsa on tunnetuin ja menestynein ukrainalainen elokuvantekijä. Hänen draamaelokuvansa on yleensä kelpuutettu Cannesiin, ja niistä on Ylellä nähty satiirinen Donbass. Dokumentintekijänä Loznitsa on käsitellyt Neuvostoliiton ja Ukrainan historiaa sekä uutta venäläistä nationalismia.