Uraansa lopetteleva Antti Tuisku halusi palata vielä Seinäjoelle – Avautuu myös suunnitelmistaan

Antti Tuisku on esiintynyt usein Provinssissa ja sieltä on paljon hyviä muistoja. Tämä kuva on vuodelta 2016, jolloin päälavan kenttä velloi valtoimenaan kansaa. Tuisku tarjosi riehakkaan show'n, josta ei puuttunut pyrotekniikkaa. Jaakko Elenius