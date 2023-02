Uskonnollisissa piireissä Pohjanmaalla kasvanut Ida Alex koki arvomaailmojen yhteentörmäyksen – ”Nyt olen vapaa nainen”

Monella aloittelevalla artistilla on taustalla alan kouluja ja valmiina kontakteja, mutta Ida Alex lähti ihan nollilta. Hän alkoi käydä koulutuksissa, kuten Rytmi-instituutin artistivalmennuksissa, tapasi biisintekijöitä ja tuottajia ja sopi studiosessioita.

– Olen vain itse tutustunut ihmisiin, solminut yhteyksiä ja selvittänyt miten ala toimii, vaikkapa tekijänoikeuskysymykset.

Viime vuoden toukokuussa Ida Alex julkaisi ep:n Free Woman. Sen Me, myseld and I -kappaleessa lauletaan:

I'm on a ride, leave old shit behind.

This night's about, me, myself and I

They keep on looking at me

But I'm in love with me, myself and I.

And I want more of it.

– Kappaleissa prosessoin omia kokemuksiani naisena ja kipua siitä, että saanko olla oma itseni ja ilmaista itseäni näin. Se oli jonkinlainen manifesti.