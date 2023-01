Uusi Avatar täytti menestysodotukset – tulossa kolme jatko-osaa

Hollywoodin jättielokuvat saavat tyypillisesti valtaosan elokuvateatterikatsojistaan parin kolmen ensimmäisen esitysviikon aikana. Avatar: The Way of Water tuli ensi-iltaan jo joulukuun puolivälissä, ja se on yhä listaykkönen sekä Yhdysvalloissa että Suomessa. Ensi viikolla se ohittanee Spider-Man: No Way Home -elokuvan ja nousee maailmanlaajuisten lipputulojen perusteella kaikkien aikojen kuudenneksi menestyneimmäksi elokuvaksi.