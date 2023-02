Uusi Emmanuelle-elokuva ei ole miesten pornofantasia

Sekä Jaeckinin elokuvaa että Arsanin romaania on myöhemmin pidetty seksistisinä ja miehisestä näkökulmasta kerrottuina, vaikka periaatteessa aiheena on nainen etsimässä nautintoa. Kristel itse arvosteli myöhemmin muun muassa Jaeckinin elokuvan raiskauskohtauksen kuvausolosuhteita. Samoin näkemys Thaimaasta on nykyajan näkökulmasta eksotisoiva.