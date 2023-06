Uusi Wasa Graffitilandia on avattu – "Tää tila on aika upee!"

Suunnitelmissa on korostaa paikan historiaa vielä entisestään.

– Haaveena on ollut, että saisimme pihalle junanvaunun. Apurahakin tätä varten on saatu, mutta junavaunua on ollut vaikea löytää. Graffitiskeneen liittyy myös tämmöinen junamaalaus, mikä on hauska yhteys, Marins kertoo.