Graffitilandiasta tuli parissa vuodessa koko kansan suosikki ja jopa Vaasan matkailuvaltti. Otimme selvää, mistä graffitikulttuurissa on kyse ja miten ilmiö on Vaasassa kehittynyt. Aikanaan Vaasa on ollut jopa Suomen graffitipääkaupunki – mutta sitten kaikki kiellettiin.

Ilkka-Pohjalaisen työryhmä