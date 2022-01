KirjaJenni Multisilta, Kuinka tähdet kuolevat Like 2022. Vaasalainen kauppatieteen maisteri ja yrittäjä Jenni Multasilta on julkaissut kolmannen romaaninsa Thrillerin aiheena on elokuvia myöten kaluttu luokkakokous, mutta nuori kirjailija onnistuu luomaan siitä kokeneenkin luk.