Pohjanmaan museon uusi näyttely imaisee katsojan viikinkien, ritareiden ja ristiretkeläisten aikaan. Vallan ja varallisuuden symbolit -näyttelyssä on yli sata sotahistoriallista esinettä Suurin osa niistä on peräisin Euroopasta, mutta esillä on myös esimerkiksi kuulun japanilais.