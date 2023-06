Vainajien vanhat tavarat kelpaavat festarivieraille – Törnävän kirppis on osa elämän kiertokulkua

Kuolinpesillä vieraillessaan Katila on huomannut toistuvan kaavan.

– Monesti on ollut niin, että kuolleella ihmisellä on ollut iso maalaistalo, ja jälkeläisillä ei ole kerrostaloasunnoissa samassa määrin varastotilaa. Jälkikasvu ei huoli mitään, heidän on pakko luopua kaikesta tavarasta.

Joskus vastaan tulee henkilökohtaisiakin esineitä, joista omaiset ovat halunneet luopua. Se kummastuttaa.

– Taulujen takana voi lukea vaikka mitä kirjoituksia läheisille. Monta kertaa ajattelen, että on kumma, kun lapset eivät ota näitä, Katila tuumaa.