Venäläisestä elokuvasta tuli emigrantti – ohjaajia ja näyttelijöitä on paennut Pariisiin, Berliiniin ja Los Angelesiin

Balagovin suunnitelmat seuraavan elokuvansa kuvauspaikasta ovat täysin muuttuneet. Hän oli ajatellut sijoittaa elokuvansa Kabardino-Balkariaan Pohjois-Kaukasiassa, mistä hän itse on kotoisin. Nyt elokuva on tarkoitus tehdä New Jerseyn osavaltiossa Yhdysvalloissa, missä on kohtalaisen kokoinen venäläistaustainen vähemmistö.