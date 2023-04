Videopelihahmoon perustuva Super Mario -elokuva rikkoo katsojaennätyksiä

Vuoden 2023 elokuvailmiöksi on nousemassa videopelihahmoon perustuva The Super Mario Bros. Movie. Peliyhtiö Nintendon ja elokuvayhtiöiden Universalin ja Illumination Studiosin animaatioelokuva tienasi Yhdysvalloissa toisena viikonloppunaan 87 miljoonaa dollaria, eli lähes kymmenen kertaa niin paljon kuin toisiksi suosituin Russel Crowen tähdittämä The Pope's Exorcist 9,1 miljoonalla dollarillaan. Kolmannella sijalla on Keanu Reevesin tähdittämä John Wick: Chapter 4, jonka lippuja myytiin 7,9 miljoonan edestä.