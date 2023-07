Vuoden paras tango syntyi yhdeltä istumalta – Syntisen naisen taustalla koskettava elämäntarina

Tangomarkkinat ja Tango- ja viihdemusiikin edistämisyhdistys ry ovat järjestäneet tangon sävellys- ja sanoituskilpailua ensimmäisistä tangomarkkinoista 1985 lähtien. Tarkoituksena on löytää uusia tangosävellyksiä- ja tekstejä, edistää tangomusiikkia ja nostaa uusia tekijöitä sen pariin.



Kilpailu on vuosien saatossa tuottanut monia hittejä, kuten Rannalla, Yön kuningatar ja Mun aika mennä on.