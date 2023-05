Yleisö ja kriitikot palkitsivat Kaurismäen uutuuden Cannesissa pitkillä aplodeilla

Kyse on elämän ankeudesta ja siitä, miten sitä voisi helpottaa – taiteella ja rakkaudella. Kestoa on vain tunti ja 20 minuuttia, mikä tekee Kuolleista lehdistä Cannesin kilpasarjan lyhyimmän teoksen. 21 elokuvan kilpasarjassa on pari yli kolmituntistakin järkälettä.