Kaupallinen yhteistyö: Älä jätä Vaasan saaristoa kokematta – suuntaa vesille helpommin kuin koskaan

Suomalaiset ovat tunnetusti venehullua kansaa, mutta silti monesti ne omat lähivedet on kokematta. Veneen omistaminen vaatii toki sekä aikaa, että rahaa, eivätkä veneilyn säännötkään ole kopioitu suoraan tieliikenteestä.

Jakamistalous ja resurssien hyödyntäminen yhteiseen hyvään on muuttanut niin majoittumista kuin matkailuautoilua. Sama tapahtuu vesillä. Perinteiselle veneen omistamisen rinnalle on syntynyt uusia vaihtoehtoja. Skipperi Fleet on veneiden yhteiskäyttöpalvelu, joka mahdollistaa veneilystä nauttimisen ilman veneen omistamiseen liittyvää työtaakkaa.



Veneilyn iloa ilman omistamista – kuukausimaksulla.

Kuulostaako hyvältä? Jos pohjan pesemisen, moottorin huoltamisen ja laituripaikan metsästämisen sijaan keskittyisit vain nauttimaan veneilyn hauskimmista puolista? Laskentatavasta riippuen yhteiskäyttöinen veneily on myös noin kolme kertaa edullisempaa kuin omistaa vastaavanlainen vene.

Suomessa Skipperi Fleet -palvelussa on n. 180 modernia Yamarin -moottorivenettä viidessätoista kaupungissa ja ne ovat kaikki käytössäsi kuukausimaksulla. Skipperi huolehtii veneiden ylläpidosta, laituripaikoista, huolloista, vakuutuksista ja kaikesta siitä mikä veneen omistamisessa aiheuttaa harmaita hiuksia.



Venemalleina on suosittuja retkiveneitä 5-6 metrin kokoluokassa: Yamarin Cross BR 54, 57 ja 62 sekä hytilliset 60 C Cabin sekä 60 DC ja 63 DC -Day Cruiserit. Kaikki veneemme ovat varustettu kosketusnäytöllisillä Q-experience -karttaplotterilla. Veneistä löytyvät pelastusliivit, paperikartta ja kaikki tarvittavat kiinnitysköydet, lepuuttajat ja ankkuri. Veneissä on modernit Yamahan perämoottorit, jotka ovat hiljaisia, luotettavia ja taloudellisia.