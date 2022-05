Kaupallinen yhteistyö: Ilkka on uusi markkinoinnin, tiedon ja teknologian brändi

Vaiheittain Ilkaksi

Ilkka tulee näkyväksi vaiheittain. Syyskuussa on luvassa uudet ilkka.com-verkkosivut, joilta löytyy kattavasti tieto koko konsernin markkinoinnin, tiedon ja teknologian palveluista. Verkkosivut korvaavat aikaisemmat i-mediat.fi- ja ilkka-yhtyma.fi-sivustot.

– Tavoitteemme on, että vanhojen brändien esiintyminen on korvattu vuoden loppuun mennessä Ilkalla. On tärkeää huomata, että uudistus ei koske kuluttajabrändejämme. Kuluttaja-asiakkaita palvelemme jatkossakin tutuilla nimillä ja tutuissa osoitteissa. Ilkka lehtenä ei siis palaa, Kiikka painottaa.

Tuttu nimi, uudet kuviot

Ilkan nimi herätti värikästä keskustelua suunnitteluvaiheessa. Etenkin konsernin muualla Suomessa sijaitsevissa yhtiöissä nimeen liitettiin maskuliinisuutta ja tiettyä pohjalaista henkeä. Prosessissa pohdittiinkin pitkään, otetaanko brändille aivan uusi nimi vai päädytäänkö jo tunnetun nimen käyttämiseen.

– Päädyimme jälkimäiseen. Ilkalla nimenä on tunnettuutta ja pitkä historia. Se tulee sanomalehtimaailmasta eli siitä toimialasta, josta meidät aikanaan tunnettiin ja tunnetaan valtakunnallisesti myös tänä päivänä. Koimme, että nimellä on arvoa. Uudistuksen myötä tuttu nimi väritetään uudelleen, Kiikka kuvailee.

Ilkan uusi logo ja graafiset elementit ovat valovoimaisen värikkäitä ja leikkisiä. Uusi ilme antaa raikkaan kuvan uudenlaisesta toimijasta. Monessa mielessä ilme on vastakkainen sille mielikuvalle, jonka tuttu nimi saattaa kuulijoissa ensi alkuun synnyttää.

– Tavoitteemme oli luoda Ilkalle vahva identiteetti, joka kirkastaa konsernin kasvustrategiaa ja tekee eläväksi sen, mitä olemme lähivuosien aikana tehneet ja mihin suuntaan olemme kasvaneet. Emme ole enää perinteinen ja paikallisesti toimiva lehtitalo, vaan kiinnostava valtakunnallinen ja jopa kansainvälinen toimija. Voisi jopa sanoa, että Ilkka tarkoittaa tänä päivänä jotain aivan muuta kuin minkälaisena ihmiset ovat sen oppineet tuntemaan. Uudet palvelubrändimme kattavat lähes kaiken sen, mitä nykyaikainen markkinointi, markkinointiviestintä ja myynnin kehittäminen voivat yrityksille tarjota, Kiikka tiivistää.

Ilkka lyhyesti

· Auttaa yrityksiä ja organisaatioita menestymään markkinoinnin, tiedon ja teknologian avulla

· Noteerattu Helsingin pörssissä

· Liikevaihto 49,7 M€ (2021)

· Työntekijöitä n. 500

· Useita toimipisteitä Suomessa ja kansainvälisesti

· Lisätietoa osoitteessa ilkka.com