Kaupallinen yhteistyö: ILOUUTISET kokoaa urheilutähtien elämänkokemukset yhteen

Elämä on kiekkoa suurempi juttu

Suomen kaikkien aikojen tunnetuin ja menestynein jääkiekkoilija on kiistatta Teemu Selänne.

Ilouutiset.fi kertoo huiman urheilu-uran lisäksi Teemun elämän taustoista, perheestä ja harrastuksista. Teemu ei myöskään kaihda elämän perusarvojen ja turvatekijöiden huomioimista. Elämä ei ole pelkkää menestystä. Usein sillä on hintansa. Teemukaan ei liiku yhtä ketterästi kuin pelivuosina. Vammoista johtuvat polviongelmat rajoittavat raskainta liikkumista ja äkkiliikkeitä. Kurinalainen huippu-urheilu harjoituksineen ja peleineen rajoitti tietysti muuta ajankäyttöä. Perheen kanssa vietetty aika on ollut rajallinen. Megatähtenä eläminen on tuonut jatkuvan esilläolon julkisuudessa. Se on ajoin perhettäkin rassannut. Positiiviset parrasvalojen kokemukset ovat kuitenkin olleet paljon suuremmat.

