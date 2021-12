Kaupallinen yhteistyö: Moni lukee lehtensä digiversiona – ja se on uusi mahdollisuus mainostajalle

Välisivumainos on digilehtimainonnan kuningas

Ilkka-Pohjalaisessa ja kaikissa paikallislehdissämme käytössä oleva välisivumainos on uniikki tapa saada tavoittavaa näkyvyyttä digilehdessä. Heinäkuun 2020 tilastoja tutkimalla selviää, että Ilkka-Pohjalaisen digilehdessä nähtyjä välisivumainoksia klikataan parhaimmillaan yli kymmenkertaisesti verrattuna lehden verkkosivuilla näytettäviin mainosbannereihin.

Miksi välisivumainos sitten on niin tehokas mainosmuoto?

Syy löytyy vangitsevuudesta: välisivumainos on käytännössä koko näytön kokoinen mainos. Se on ikään kuin kokosivun mainos keskellä lehteä. Digilehteä selaava käyttäjä saapuu välisivumainokseen ja poistuu mainoksesta sivulle pyyhkäisemällä tai näytön reunassa olevaa nuolta klikkaamalla. Välisivumainoksella on siis hyvin helppo saada lukijan sataprosenttinen huomio.