Kaupallinen yhteistyö: Piristystä sekä ympäristöön että mainontaan

Vaasalaiset ovat varmasti huomanneet uudet näyttävät ulkonäytöt, jotka ovat hiljattain ilmestyneet ympäri Vaasaa. Vaasan Ulkomainonta Oy omistaa näytöt, ja nyt Ilkan asiakkaille sekä markkinointikumppaneille on hyviä uutisia, sillä Ilkka on solminut yhteistyösopimuksen Vaasan Ulkomainonta Oy:n kanssa ulkonäyttöihin liittyen.

- Tästä lähtien Ilkka tarjoaa myös Vaasassa asiakkailleen yhdeksi mainoskanavaksi ulkonäytöt tuttujen mediabrändien Ilkka-Pohjalaisen ja Vaasa-lehden rinnalle, kertoo Ilkan myyntijohtaja Timo Ranta.

Yhteistyösopimuksen toinen osapuoli on Vaasan ulkomainonta Oy.

- Ehdotus yhteistyösopimuksesta sai minulta heti positiivisen vastaanoton. Olemme tehneet aiemminkin monia yhteistöitä, ja on mahtavaa, että saimme tälläkin kertaa molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun aikaan, sanoo Vaasan Ulkomainonta Oy:n toimitusjohtaja Tommi Mäki.

Mäki kertoo omien tuntemuksiensa ja mielikuviensa olevan positiivisia Ilkkaan liittyen.

- Minulla on hyvä fiilis Ilkasta organisaationa. Ilkalla on hyvä arvomaailma, ja jaamme paljon yhteisiä asioita.

Ranta kertoo olevansa mielissään yhteistyösopimuksen muodostumisesta.

- Tommi on meille tärkeä yhteistyökumppani, ja on erittäin hienoa päästä yhteistyöhön tätäkin kautta. Yhteistyömme on sujunut hyvin, joten halusimme lähteä tekemään uutta pitkäjänteistä yhteistyötä myös ulkonäyttöjen osalta.