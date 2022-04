Kaupallinen yhteistyö: Pyykit puhtaaksi ostosten aikana

Uusia innovaatioita asiakkaiden toiveista

Kotimaisen perheyrityksen alkuperäinen kotipaikkakunta on Kokkola. Nevalan viisi veljestä perustivat kaupunkiin ensimmäisen toimipisteen vuonna 1999.

– Isäni ja hänen veljiensä alkuperäinen idea oli rahoittaa yrityksen tuotoilla autourheiluharrastusta. Veljekset olivat teknisesti osaavia, mikä mahdollisti itsepalvelupesulan toimintojen rakentamisen. Yli kymmenen vuotta yritys toimi melko pienimuotoisesti, kunnes vuonna 2012 toimintaa päätettiin laajentaa ja toimipisteitä alettiin perustaa reipasta vauhtia eri puolille Suomea, Nevala kertoo.

Tänä päivän yrityksellä on 45 toimipistettä Suomessa ja uusia toimipisteitä on suunnitteilla koko ajan. Emoyhtiön alaisuudessa toimii myös Isossa-Britanniassa sijaitseva tytäryhtiö 24 Laundrette Ltd. Tytäryhtiö mukaan lukien 24 Pesula on yksi Euroopan suurimmista itsepalvelupesulaketjuista.

– Palvelumme laatu perustuu uusimpien teknisten ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen, mutta kuitenkin sellaisella tavalla, joka tekee palveluista helposti ymmärrettäviä ja käyttökelpoisia. Olemme aina kuunnelleet asiakkaitamme ja heidän antamaansa palautetta. Toiveiden pohjalta toimintaa on kehitetty, Nevala valaisee prosessia.