Kaupallinen yhteistyö: Vahva sairaala ei ole itsestäänselvyys!

Koulutetun hoito- ja hoivahenkilökunnan saatavuus on yksi Suomen tulevaisuuden avainkysymyksistä. Keskeisiä seikkoja hoito- ja hoiva-alan houkuttelevuuden kannalta ovat riittävä määrä koulutuspaikkoja lääkäreille, sairaanhoitajille ja lähihoitajille; hyvinvointi ja viihtyvyys työelämässä; hyvä johtajuus; tasa-arvo; kilpailukykyiset palkat; työperäinen maahanmuutto; jäykkien hierarkioiden purkaminen ja ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen.

- Kokonaisuuden näkökulmasta on myös erittäin tärkeää, että meillä on vahva yksityinen sotesektori. Varsinkin nyt, kun jonot ei-kiireelliseen hoitoon ovat kasvaneet suureksi koronapandemian vuoksi, on hyödynnettävä yksityisen sektorin kapasiteettia. Palvelusetelillä potilas voi helposti ja kätevästi valita itselleen parhaan ratkaisun. Myös kolmannella sektorilla on äärimmäisen tärkeä rooli. Tarvitsemme myös täysin uudentyyppistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Pohjalaiset ansaitsevat maailman parhaat sote- ja pelastuspalvelut! Strand päättää.