Kaupallinen yhteistyö: Viisi kertaa lajitovereitaan nopeampi – nyt tämä pullonpalautuskoneiden Ferrari saapui Seinäjoelle ja löytyy Citymarket Ideaparkista

– Valmistautuminen on aloitettu jo melkein vuosi sitten. Pääsiäismakeiset, lampaanliha, kakut, uutuustuotteet ja vapun perinteiset nakit sekä perunasalaatit ovat valmiina, kun asiakkaat niitä kaipaavat. Se pitää myös muistaa, että vaikka meillä on tarjolla runsaasti uutuuksia, niin tärkeintä on varmistaa se, että asiakas saa kaiken olennaisen meiltä hankittua, Suominen sanoo.