HIFK 2-4 -voittoon Ilveksestä

02:37 Rangaistus: N. Mylläri - Sääntöjen vastainen taklaus (Ilves)

07:33 Maali: S. Yrjölä (HIFK)

09:10 Maali: C. Rozier (HIFK)

09:19 Rangaistus: C. Rozier - Koukkaaminen (HIFK)

18:34 Rangaistus: N. Mehtonen - Estäminen (HIFK)

Ensimmäisen erän tulos: Ilves 0, HIFK 2

21:15 Rangaistus: S. Yrjölä - Kampitus (HIFK)

24:30 Maali: N. Karlberg (HIFK)

31:54 Rangaistus: A. Locatelli - Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus (HIFK)

31:54 Rangaistus: A. Locatelli - Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Käytösrangaistus (HIFK)

32:25 Maali: E. Suoranta (YV) (Ilves)

34:14 Rangaistus: A. Kaitala - Sääntöjen vastainen taklaus (Ilves)

35:23 Maali: C. Rozier (YV) (HIFK)

Toisen erän tulos: Ilves 1, HIFK 4

40:12 Maali: A. Kaitala (Ilves)

53:00 Rangaistus: S. Yrjölä - Huitominen (HIFK)

Lopputulos: Ilves 2, HIFK 4