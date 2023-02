Ilves voitti jännitysnäytelmän – KooKoo kaatui jatkoajalla

11:07 Maali: A. Räty (Ilves)

15:11 Rangaistus: H. Haapala - Koukkaaminen (Ilves)

19:14 Rangaistus: J. Antonen - Huitominen (KooKoo)

Ensimmäisen erän tulos: Ilves 1, KooKoo 0

22:57 Rangaistus: L. Aaltonen - Kiinnipitäminen (KooKoo)

26:52 Rangaistus: E. Teräväinen - Koukkaaminen (KooKoo)

29:03 Maalivahdin vaihto: N. Malik ulos, O. Setänen sisään (KooKoo)

30:02 Maali: S. Ratinen (KooKoo)

31:42 Rangaistus: J. Nurmi - Liian monta pelaajaa jäällä (KooKoo)

36:17 Rangaistus: L. Lööf - Väkivaltaisuus (Ilves)

36:17 Rangaistus: T. Rautiainen - Väkivaltaisuus (KooKoo)

37:20 Maali: L. Andersson (TV) (KooKoo)

Toisen erän tulos: Ilves 1, KooKoo 2

43:37 Rangaistus: T. Tikka - Kampitus (Ilves)

47:44 Rangaistus: H. Haapala - Poikittainen maila (Ilves)

47:44 Rangaistus: H. Haapala - Väkivaltaisuus (Ilves)

47:44 Rangaistus: C. D'astous - Väkivaltaisuus (KooKoo)

47:44 Rangaistus: C. D'astous - Poikittainen maila (KooKoo)

55:25 Maali: L. Lancaster (Ilves)

Tulos varsinaisen peliajan jälkeen: Ilves 2, KooKoo 2

62:34 Rangaistus: C. D'astous - Kampitus (KooKoo)

64:11 Maali: H. Haapala (YV, VT) (Ilves)

Lopputulos: Ilves 3 (JA), KooKoo 2