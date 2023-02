KalPa voitti Kärpät 5-2

17:23 Rangaistus: A. Ohtamaa - Koukkaaminen (Kärpät)

Ensimmäisen erän tulos: KalPa 0, Kärpät 0

22:23 Maali: H. Gallet (KalPa)

29:47 Maali: J. Rissanen (KalPa)

31:11 Maali: A. Klemetti (SR) (KalPa)

31:11 Maalivahdin vaihto: L. Meriläinen ulos, N. Westerholm sisään (Kärpät)

32:55 Rangaistus: J. Olkkonen - Kiinnipitäminen (Kärpät)

35:08 Maali: A. Klemetti (KalPa)

Toisen erän tulos: KalPa 4, Kärpät 0

42:33 Rangaistus: S. Salmela - Väkivaltaisuus (KalPa)

42:33 Rangaistus: A. Klemetti - Väkivaltaisuus (KalPa)

42:33 Rangaistus: C. Kunyk - Väkivaltaisuus (Kärpät)

42:33 Rangaistus: C. Jakobsson - Väkivaltaisuus (Kärpät)

42:33 Rangaistus: C. Jakobsson - Väkivaltaisuus (Kärpät)

43:53 Maali: M. Görtz (YV) (KalPa)

44:13 Rangaistus: J. Riekkinen - Väkivaltaisuus (KalPa)

44:13 Rangaistus: P. Tiivola - Väkivaltaisuus (Kärpät)

44:20 Maali: D. Rundblad (TV) (Kärpät)

56:01 Maali: M. Anttila (Kärpät)

Lopputulos: KalPa 5, Kärpät 2