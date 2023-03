Kärpät kaatui vieraissa – Taponen piti nollan HIFK:n maalissa

12:30 Maali: O. Rantakari (HIFK)

13:12 Rangaistus: C. Kunyk - Kiinnipitäminen (Kärpät)

15:42 Rangaistus: M. Åsten - Estäminen (HIFK)

17:57 Rangaistus: J. Kemppainen - Koukkaaminen (Kärpät)

Ensimmäisen erän tulos: HIFK 1, Kärpät 0

22:57 Rangaistus: M. Väänänen - Kampitus (HIFK)

33:35 Rangaistus: T. Niemelä - Kiinnipitäminen (Kärpät)

34:16 Maali: I. Pakarinen (YV) (HIFK)

35:51 Rangaistus: C. Kunyk - Väkivaltaisuus (Kärpät)

39:02 Rangaistus: P. Tiivola - Väkivaltaisuus (Kärpät)

Toisen erän tulos: HIFK 2, Kärpät 0

47:40 Rangaistus: C. Kåsastul - Kiinnipitäminen (HIFK)

50:29 Rangaistus: J. Seppälä - Korkea maila (HIFK)

59:31 Rangaistus: O. Paajanen - Kampitus (HIFK)

60:00 Rangaistus: M. Åsten - Väkivaltaisuus (HIFK)

60:00 Rangaistus: I. Melart - Väkivaltaisuus (HIFK)

60:00 Rangaistus: I. Melart - Väkivaltaisuus - Pelirangaistus (HIFK)

60:00 Rangaistus: M. Åsten - Epäurheilijamainen käytös (HIFK)

60:00 Rangaistus: V. Koivunen - Epäurheilijamainen käytös - Käytösrangaistus (Kärpät)

60:00 Rangaistus: O. Karvinen - Epäurheilijamainen käytös - Pelirangaistus (Kärpät)

60:00 Rangaistus: O. Karvinen - Väkivaltaisuus (Kärpät)

Lopputulos: HIFK 2, Kärpät 0