KooKoo jäi Tapparan jyrän alle

03:35 Maali: J. Lehterä (Tappara)

10:49 Rangaistus: M. Kukkonen - Poikittainen maila (KooKoo)

Ensimmäisen erän tulos: Tappara 1, KooKoo 0

20:55 Rangaistus: K. Tanus - Liian monta pelaajaa jäällä (Tappara)

23:42 Rangaistus: A. Gröndahl - Kampitus (KooKoo)

29:18 Rangaistus: S. Ratinen - Huitominen (KooKoo)

30:41 Maali: V. Savinainen (YV) (Tappara)

Toisen erän tulos: Tappara 2, KooKoo 0

41:12 Maali: N. Ojamäki (Tappara)

46:48 Rangaistus: V. Savinainen - Poikittainen maila (Tappara)

46:48 Rangaistus: V. Savinainen - Väkivaltaisuus (Tappara)

46:48 Rangaistus: C. D'astous - Väkivaltaisuus (KooKoo)

51:29 Rangaistus: M. Matushkin - Estäminen (Tappara)

57:52 Rangaistus: C. D'astous - Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus (KooKoo)

57:52 Rangaistus: C. D'astous - Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - Pelirangaistus (KooKoo)

59:07 Maali: J. Lehterä (YV) (Tappara)

59:59 Rangaistus: M. Seppälä - Estäminen (Tappara)

59:59 Rangaistus: O. Setänen - Väkivaltaisuus (KooKoo)

Lopputulos: Tappara 4, KooKoo 0