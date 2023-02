Hunters kaatoi Muik Hockeyn viime hetken maaleilla

02:01 Rangaistus: J. Pajala - Korkea maila (Muik Hockey)

05:14 Rangaistus: R. Keijonen - Kiinnipitäminen (Hunters)

05:33 Maali: C. Brasken (YV) (Muik Hockey)

08:40 Maali: M. Varjosaari (Hunters)

09:50 Maali: V. Kotanen (Muik Hockey)

10:38 Maali: O. Riissanen (Hunters)

11:54 Rangaistus: J. Poussu - Kampitus (Hunters)

14:38 Rangaistus: C. Käld - Kiinnipitäminen (Muik Hockey)

17:21 Maali: J. Poussu (Hunters)

18:26 Rangaistus: A. Laitinen - Kampitus (Hunters)

Ensimmäisen erän tulos: Hunters 3, Muik Hockey 2

27:18 Rangaistus: A. Linde - Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon (Hunters)

27:18 Maali: L. Vesterlund (Muik Hockey)

30:40 Maali: C. Brasken (Muik Hockey)

36:52 Rangaistus: E. Björkskog - Kiinnipitäminen (Muik Hockey)

38:22 Rangaistus: E. Matilainen - Kampitus (Hunters)

Toisen erän tulos: Hunters 3, Muik Hockey 4

41:07 Rangaistus: E. Pennanen - Huitominen (Hunters)

43:32 Rangaistus: E. Pennanen - Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan (Hunters)

43:32 Rangaistus: E. Pennanen - Kampitus (Hunters)

43:43 Maali: L. Vesterlund (YV2) (Muik Hockey)

44:16 Rangaistus: J. Grönroos - Laitataklaus (Hunters)

44:16 Rangaistus: J. Grönroos - Laitataklaus - Käytösrangaistus (Hunters)

44:16 Rangaistus: J. Pajala - Sopimaton käytös tuomaristoa kohtaan (Muik Hockey)

44:16 Rangaistus: J. Pajala - Väkivaltaisuus (Muik Hockey)

45:07 Maali: E. Slessarevski (TV) (Hunters)

45:45 Maali: A. Linde (YV) (Hunters)

51:02 Maali: J. Poussu (Hunters)

52:10 Maali: O. Riissanen (Hunters)

52:10 Maalivahdin vaihto: E. Lindvall ulos, J. Kukkola sisään (Muik Hockey)

54:28 Rangaistus: T. Åkerman - Poikittainen maila (Muik Hockey)

55:30 Rangaistus: C. Käld - Laitataklaus (Muik Hockey)

55:30 Rangaistus: C. Käld - Laitataklaus - Käytösrangaistus (Muik Hockey)

57:19 Maali: E. Slessarevski (YV) (Hunters)

57:43 Rangaistus: N. Rosenberg - Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon (Muik Hockey)

58:08 Rangaistus: N. Rinne - Laitataklaus (Hunters)

58:08 Rangaistus: N. Rinne - Laitataklaus - Käytösrangaistus (Hunters)

Lopputulos: Hunters 8, Muik Hockey 5