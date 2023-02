LeKi dramaattiseen voittoon Muik Hockeysta

00:27 Maali: V. Österlund (LeKi)

05:02 Maali: R. Benislavskis (Muik Hockey)

11:15 Rangaistus: C. Käld - Koukkaaminen (Muik Hockey)

12:20 Rangaistus: J. Koskinen - Liian monta pelaajaa jäällä (LeKi)

17:21 Rangaistus: J. Kukkola - Korkea maila (Muik Hockey)

Ensimmäisen erän tulos: LeKi 1, Muik Hockey 1

29:59 Maali: R. Benislavskis (Muik Hockey)

30:30 Rangaistus: T. Kemppainen - Väkivaltaisuus (LeKi)

30:30 Rangaistus: T. Kemppainen - Väkivaltaisuus (LeKi)

30:30 Rangaistus: S. Gädda - Väkivaltaisuus (Muik Hockey)

30:30 Rangaistus: S. Gädda - Väkivaltaisuus (Muik Hockey)

32:59 Rangaistus: V. Österlund - Epäurheilijamainen käytös (LeKi)

32:59 Rangaistus: J. Pajala - Koukkaaminen (Muik Hockey)

33:27 Rangaistus: C. Brasken - Poikittainen maila (Muik Hockey)

35:31 Rangaistus: J. Koskinen - Kampitus (LeKi)

38:57 Rangaistus: T. Eeronheimo - Laitataklaus (LeKi)

38:57 Rangaistus: T. Eeronheimo - Laitataklaus - Käytösrangaistus (LeKi)

Toisen erän tulos: LeKi 1, Muik Hockey 2

44:45 Rangaistus: E. Björkskog - Kampitus (Muik Hockey)

45:16 Rangaistus: E. Backlund - Kampitus (Muik Hockey)

46:36 Maali: J. Painilainen (YV2) (LeKi)

48:40 Rangaistus: W. Selimgerei - Kampitus (LeKi)

48:40 Epäonnistunut rangaistuslaukaus: C. Brasken (Muik Hockey)

50:26 Rangaistus: J. Hjulfors - Kiekon sulkeminen (Muik Hockey)

54:11 Rangaistus: A. Tiala - Estäminen (LeKi)

57:28 Maali: S. Aavajoki (LeKi)

57:50 Rangaistus: J. Papinsaari - Kampitus (LeKi)

Lopputulos: LeKi 3, Muik Hockey 2