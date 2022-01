Aluevaalien alla on riittänyt monenlaista kriittistä keskustelua. Jyrkimmissä arvioissa on kyseenalaistettu koko alueuudistuksen tarpeellisuus ja epäilty sen pikemminkin heikentävän kuin parantavan sote-palvelujen saatavuutta ja kustannustehokkuutta On pelätty, että vaaleissa ke.