Venäjä on sotinut Itä-Ukrainassa kohta kahdeksan vuotta eikä sotimiselle näy loppua Kansainvälisten arvioiden mukaan sota on vaatinut tähän mennessä noin 13 000 kuolonuhria. 1,5 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa Ei siis ole syytä miettiä, hyökkääkö Putin Ukrainaan.