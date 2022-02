Uusi vuosi on alkanut Euroopassa jännitteisissä tunnelmissa. Kova turvallisuus on palannut politiikan keskiöön On periaatteita, joihin maanosamme vakaus nojaa ja joista ei tingitä: Itsenäisten valtioiden alueellista koskemattomuutta on kunnioitettava ja niillä on oikeus tehdä om.