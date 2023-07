Haasteista eteenpäin mahdollisuuksiin

Suomi on hiljattain saanut uuden hallituksen. Vaadittiin aikaa, kärsivällisyyttä ja luovuutta, jotta saatiin aikaiseksi kompromisseja, jotka kaikki neuvotteluihin osallistuneet puolueet pystyivät hyväksymään. Vaikeina aikoina on kuitenkin yhdessä kannettava vastuuta.

Hallitusohjelmassa on paljon pohjalaismaakunnille tärkeitä kirjauksia. Merenkurkun kiinteästä yhteydestä laaditaan selvitys. Nykyinen satama- ja lentoasemaverkosto turvataan. Osana mittavaa, noin kolmen miljardin liikenneinvestointiohjelmaa on erillinen ”länsirannikkopaketti”, jolla edistetään kilpailukykyä ja kasvua.

Tiedämme kaikki, että esimerkiksi valtatietä 8 on parannettava. Pohjanmaan maakunnat ovat hyvin edustettuina muun muassa energia- ja elintarviketeollisuudessa, ja tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät edellytykset yrittäjyydelle ja investoinneille.

Hallituksen ensimmäisistä viikoista tuli kuitenkin vaikeat. Suomen maine maailmalla maana, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja jokaisen ihmisen jakamatonta ihmisarvoa, ei saa missään olosuhteissa vaarantua. Flirttailua äärioikeistolaisten liikkeiden kanssa taikka vitsailua holokaustista ei voi hyväksyä maatamme edustavalta ministeriltä.

Tämän me RKP:n eduskuntaryhmässä alleviivasimme selkeästi silloin, kun emme äänestäneet istuvan elinkeinoministerin, Vilhelm Junnilan, luottamuksen puolesta. Junnilan päätös pari päivää myöhemmin erota ministerin tehtävästä oli ainoa oikea, ja olen kiittänyt häntä siitä.

On ensiarvoisen tärkeää, että kaikki ministerit ovat sitoutuneet oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Valtioneuvostossa ei myöskään ole minkäänlaista sijaa salaliittoteorioille.

Hallituksen käymän pelisääntökeskustelun yhteydessä puhuimme tästä puheenjohtajien kesken ja tämän pitäisi olla nyt jokaiselle ministerille selvää. Toivon myös, että pääsisimme nyt yhdessä keskittymään hyvän hallitusohjelmamme toteuttamiseen. Suomen talous on saatava kasvu-uralle ja velkaantuminen on taitettava.

Ensi viikolla Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vierailee Suomessa. Vierailu on historiallinen ja merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain presidentti saapuu Suomeen sen jälkeen, kun maastamme tuli puolustusliitto Naton jäsen. Kyseessä on Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen huippukokous, jossa keskustelujen aiheena on maidemme tiivistyvä yhteistyö turvallisuus-, ympäristö- ja teknologiakysymyksissä. Yhteinen tavoitteemme on saada Ruotsi hyväksytyksi Naton jäseneksi. Se on Suomen ja kaikkien Nato-maiden etu.

Samalla on todettava, että Venäjä-suhteemme on kiristynyt entisestään. Venäjä ilmoitti torstaina sulkevansa Suomen pääkonsulaatin Pietarissa. Selvää on, että Suomi tulee tähän reagoimaan. Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainaa vastaan jatkuu, eikä mikään viittaa sodan päättymiseen lähitulevaisuudessa. Siksi meidän on jatkettava Ukrainan tukemista.

Hallitusvaihdos merkitsi omalta kannaltani sitä, että aikani oikeusministerinä päättyi. Vaikka yhden aikakauden päättyminen tuntuukin hieman haikealta, olen uudesta opetusministerin tehtävästäni hyvin innoissani. On hienoa, että tämä hallitus panostaa perusopetukseen sekä perustaitojen, eli luku-, kirjoitus- ja laskutaidon vahvistamiseen. Minulla on ilo toimia myös pohjoismaisen yhteistyön ministerinä.

Vaativan kevään ja alkukesän jälkeen on aika yrittää ladata akkuja kesäloman ajan. Haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää kesän jatkoa!

Anna-Maja

Henriksson

RKP:n puheenjohtaja,

opetusministeri