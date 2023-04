Huolenkantoa liiankin kanssa

Ilkka-Pohjalaisen pääkirjoituksessa (la 22.4.) ruodittiin jälleen kerran vaaleissa menestyneitä perussuomalaisia. Puolueelta puuttuu kirjoittajan mielestä uskallus tunnustaa, että maahanmuutto on maamme tulevaisuuden kannalta tärkeää.

Maahanmuuttoa on muistini mukaan viimeiset parikymmentä vuotta huudettu avuksi pelastamaan Suomea. Sillä, minkälaista maahanmuuttoa meille tulee, on tulevaisuutemme kannalta iso merkitys. Vuoden 2015 invaasiossa tuli EU:n ulkopuolelta moniosaajia, joiden työllistymisestä on monenlaista tilastoa tehty. Esitutkintamateriaalia eri rikoslajeista on riittänyt näihin päiviin saakka.

Kirjoituksen mukaan perussuomalaisilta puuttuu uskottavuus ja vastuu, kun julistamme, että ovet tulisi sulkea. Kyse ei ole ovien kiinnilaitosta vaan perussuomalaiset eivät halua ulkomailta väkeä elämään sosiaaliturvan varassa. Suomi tarvitsee tulijoiksi ammattilaisia, jotka elättävät itsensä ja perheensä ja ovat halukkaita integroitumaan yhteiskuntaamme. Maamme yrityksillä on osaajien houkuttelussa oma vastuunsa tarjoamalla huippupaikkoja ja kilpailukykyisiä urapolkuja.

Kirjoittaja toteaa, että kaikki maailman maat kamppailevat huippuosaajista, eikä Suomi heitä houkuta. ”Jopa Suomen omat huippuosaajat lähtevät maailmalle”. Aivan niin. Maalaisjärjellä ajatellen, pystyäksemme kamppailemaan kansainvälisesti huippuosaajista, meillä tulisi kiinnittää huomio työn vastaanottamisen kannattavuuteen, ei pelkästään nostamalla palkkatasoa, vaan huolehtimalla, että palkasta jää kilpailukykyinen summa käteen. Kireä verotuksemme ja korkea kustannustasomme saa kovapalkkaiset huippuosaajat toteamaan nopeasti ”ei kiitos” ja lähtemään muualle.

Suomalainen, kotiinmaksamisen kulttuuri vaatii muutoksia. Työn vastaanottamisen tulee aina olla tuella elämistä kannattavampaa. Meillä on porukkaa ylipitkissä koulutuksissa ilman painetta valmistumisesta joksikin. On myös todettava, että nuorta polvea ei kiinnosta raskaampi, ruumiillinen työ. Siisti sisätyö on huomattavasti mukavampaa kuin rakennustelineellä keikkuminen 10 asteen pakkasessa. Ammattikoulutukseen tulee satsata ja sille saada kunnianpalautus.

Mikä Suomessa sitten ulkomaalaista houkuttaa? Kuka tulisi meille palkkatason vuoksi? Suomalainen sosiaaliturva ja palvelut maahantulijoille ovat liian avokätiset yhdistettynä kireisiin työmarkkinoihin. Edellämainitut asiat tarvitsevat perkaamista. Työperäinen maahanmuutto halpatyöaloille toimii vain etuuksien avulla. Kolmansista maista tuleva henkilö huomaa nopeasti, että palkka ei riitä esimerkiksi korkean kustannustason pääkaupunkiseudulla vaan on haettava erilaisia tukia. Lopputulemana on sama ilmiö kuin jo nyt olemassa olevalla työvoimareservilläkin: ”Hullu töitä tekee, viisas pääsee vähemmällä.”

Perussuomalaisten haikailu suurten ikäluokkien aikaan, on omituinen väite. Itse kuulun yhteen suurista ikäluokista, jotka koulutettiin kristillisten arvojen pohjalta siihen oppiin, että ihmisen lisääntymiseen tarvitaan mies ja nainen. Media on meillä hyvin pitkälle somen lisänä huolehtinut siitä, ettei 2000-luvulla perhearvoilla ole mitään merkitystä yksilön vapauden rinnalla. Se on osaltaan johtanut siihen, että lasten hankkiminen/saaminen ei kiinnosta. Parinmuodostus, avioliitto ja perheen perustaminen on tehty hömppäohjelmien kautta viihteelliseksi. Tämä ei tietenkään ole ainoa syy siihen, että ikäluokat pienenevät. Perhepolitiikka on valitettavasti jäänyt monen yhteiskunnallisen asian jalkoihin.

Perussuomalaiset todellakin kantavat huolta huomisesta ja omalta kohdaltani vuodet rikostutkinnassa antaa ymmärryksen olla huolissaan yhteiskuntamme tilasta. Tosiasioiden tunnustaminen tuntuu olevan lähinnä muiden ongelma kuin perussuomalaisten.

Anne Rintamäki (ps.)

kansanedustaja

Vaasa