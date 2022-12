Suomen keskusta rp:llä on yksi pieni ongelma: Se on kansanliike, jolta puuttuu kansa. Ylen kannatusmittaus viikolta lupasi puolueelle vain yhdeksän prosentin kannatuksen. Se on nöyryyttävä tulos. Keskusta on ollut vuosikymmeniä valtiohoitajapuolue. Nyt äänestäjät ovat ainakin ...