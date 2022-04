Perjantaina alkoi kuudessa sairaanhoitopiirissä Tehyn ja Superin lakko Kyse on isoista yhteiskunnallisista asioista En ole tässä työriidassa puolueeton. En edes yritä, tunnustan Sydän on hoitajien puolella vahvasti ja verokirja on Tehyn kassakaapissa Objektiivisuuteen pyrin, .