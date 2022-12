Työvoimapula on ollut tänä syksynä eniten keskusteltu asia työtapaamisten yhteydessä. Ratkaisujakin on haettu ja esitetty, usein työperäisen maahanmuuton kautta. Toisena vaihtoehtona on esitetty korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä. Samalla meillä on edelleen Suomessa ty...