Vuosi vaihtuu tavanomaistakin epävarmemmissa merkeissä Pahentuneen koronatilanteen varjossa kansainvälinen tilanne on koko loppuvuoden kärjistynyt entisestään. Jännitys on selvästi kohollaan Syynä on Venäjän entistä uhkaavammaksi muuttunut käytös Se on koventanut propagandaansa.