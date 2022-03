Paikallispuolustus sodassa

Viime viikkoina Maavoimien järjestämissä paikallispuolustusharjoituksissa harjoiteltiin päättäväisesti ja tosissaan. Näin on toki tehty ennenkin, mutta ehkäpä tällä kertaa tekemisestä huokui vielä vahvemmin huolellisuus ja motivaatio. Venäjän aloitettua täysimittaisen sodan Ukrainassa suhtautuminen maanpuolustukseen on terävöitynyt entisestään.

Sotilaiden, viranomaisten ja kumppanien tekemisiä seuratessani mieleeni hiipi ajatus peilata VAASA22-harjoitustamme Ukrainassa käytävän puolustustaistelun havaintoihin. Ne ovat alustavia, mutta joitakin johtopäätöksiä rohkenen tehdä. Näyttää siltä, että Ukrainassa on tehty paljon oikeita asioita.

Ukrainalaisten paikallisjoukkojen tarkoista kokoonpanoista ja aluepuolustuksen järjestelyistä on tihkunut tietoja vain rajallisesti, mutta yleisarviona niiden voidaan todeta osoittautuneen tehtävissään. Oman alueen tuntemus, toiminnan aikautus sekä ilmeisen hyvä tilannekuva ovat saavutetun menestyksen taustalla.

Omalla alueella taistelu motivoi puolustajaa. Sama koettiin viime sodissamme. Eräs vaikuttavimmista esimerkeistä on jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin kuvaus karjalaismiehestä, joka taisteli hänen joukoissaan erittäin tuloksekkaasti, ”omalla pihallaan”.

Ukrainan suurimpien kaupunkien liepeillä käytyjen taistelujen yksi hämmästyttävä piirre on se, että paikallinen infrastruktuuri näyttäisi toimivan, vaikka venäläisten tulenkäyttö on äitynyt monessa korttelissa massamaiseksi tuhoamiseksi. Kun Kiovassa jäteauto ajaa edelleen kaupungin saarrostusuhasta huolimatta keikkaansa, on kunnioittaen todettava, että kunnan palvelut toimivat. Palveluntuottajakin näyttää ajavan ilman force major -pykälää, ja palkoista sovittaneen sitten tuonnempana.

Näin pitää kriittisten palvelujen meidänkin varautumismallissamme toimia. Sotaa käyvän valtion peruspalveluiden on toimittava, vaikka palvelutasosta jouduttaisiin tinkimään.

Ukrainassa kriittiset sähköiset palvelut ja tietoliikenne ovat toimineet niin ikään hämmästyttävän hyvin. Taustalla on voitu toki havaita ulkopuolista tukea, jolla mahdollistetaan viestinvälitys sota-alueelta ja puolustajan informaatiovaikuttaminen.

Tässä yhteydessä informaatiovaikuttaminen terminä saa myönteisen sävyn, kun se toimii tehokkaana puolustuksen vahvistajana. Ukrainalaiset ovat presidenttinsä johdolla hoitaneet tämänkin tärkeän osan puolustusta erinomaisesti.

Sodan alkaminen on šokki, josta selviäminen antaa suuntaa sen kestolle ja lopputulokselle. Venäjän tuli-iskuoperaation vaikutuksia ja maahanlaskuoperaatioita seurattiin helmikuun lopulla jännittyneinä. Šokki ei lamauttanut puolustajaa. Syykin on ilmeinen.

Ukrainassa sota on alkanut ainakin kaksi kertaa. Vuonna 2014 Krimin valtaamiseen päättyneessä hyökkäyksessä vallattiin maa-alue yllätyksellisesti. Tällaisen hyökkäyksen onnistunut torjuminen edellyttäisi erittäin hyvää ja jatkuvaa valmiutta sekä aukotonta ennakkovaroitusjärjestelmää.

Helmikuun 24. päivänä alkaneessa toisessa hyökkäyksessä maahantunkeutuja keskitti joukkoja hyökkäysasemiin kuukausia, ja puolustajalle jäi aikaa valmistautua. Näyttää siltä, että aika on käytetty hyvin ja ukrainalaisten sotakokemus kahdeksan vuoden ajalta separatistialueilla Donetskissa ja Luhanskissa on hyödynnetty hyvin.

Meillä on Suomessa hyvä kokonaisturvallisuuden yhteistoimintamalli ja maanpuolustuksella vahva tuki. Silti hyväkään malli ei takaa onnistunutta toimintaa, jos emme harjoittele ja testaa suunnitelmia yhdessä. Kun toimijat ovat harjoitelleet yhdessä ja luottavat toisiinsa, soveltaminen tositilanteissa on helpompaa.

VAASA, VASA 22 -paikallispuolustusharjoituksessa suomalainen kokonaisturvallisuuden toimijakenttä näyttäytyi vahvana ja yhtenäisenä. Suomalaisten vastaus hybridivaikuttamiseen tai suoraan aseelliseen hyökkäykseen on luja maanpuolustustahto ja tiivis yhteistyö. Yhteistyö, jota on harjoiteltu ja jossa puheet korvataan teoilla.

Vesa Valtonen

Prikaatikenraali

Porin prikaati