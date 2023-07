Pohjanmaalle päätyminen avartaa

Siitä on melkein kaksi vuotta, kun muutin Vaasaan opiskelujen perässä. Sitä ennen olin käynyt kaupungissa vain kerran, kun Wasalandia oli vielä toiminnassa.

Eli yli kymmenen vuotta sitten.

En tiennyt oikeastaan mitään Vaasasta tai Pohjanmaasta muuttaessani. Yksi ystäväni opiskeli jo Vaasan yliopistossa ja tiesin hänen asuvan omituisen nimisellä kadulla, Korsholmanpuistikolla.

Ennakkotietona oli, että tulvat ovat yleisiä Pohjanmaan tasaisilla pelloilla. Olihan siitä kirjoitettu jopa laulu. Opin nopeasti, että kaikki on ‘’ylikivaa’’ ja tillimakaronia täytyy vähintään maistaa.

Erityisen ylpeitä vaasalaiset olivat Klamydiastaan ja Vaasan yliopistosta ’’Suomen kauneimpana kampuksena’’. Kampuksen kauneudesta uskallan olla eri mieltä tämänhetkisen kampusremontin aikana.

Yllätyin myös siitä, kuinka kaksikielinen kaupunki onkaan. Keskustassa kävellessä kesti tottua siihen, että useampi ohikulkija puhui ruotsia ja ravintolassa ei ollut varma, millä kielellä annos pitäisi tilata.

Kun pohjoisesta tullessa vaihdan junaa Seinäjoella, ruotsin kieltä kuullessa ei tarvitse huolestua olevansa väärässä junassa. Nyt ollaan menossa kohti Vaasaa.

Opiskelijaelämä vei mukanaan ja lähentyessä opiskelukavereihini, kaupunki alkoi tuntua kodilta. Yhtäkkiä täysin tuntematon kaupunki olikin kehumisen arvoinen niille ystäville, jotka asuivat muualla. ‘’Vaasa on sopivan kokoinen kaupunki, kaikki tarpeellinen on saatavilla ja tekemistä riittää’’. Tämä on yleisin lauseeni, kun kutsun kavereitani kylään.