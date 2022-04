On ollut ankaria jää- ja lumitalvia ennenkin Jäänsahaus-hakusanalla löysin Ilkka-Pohjalaisen kuva-arkistosta vanhan valokuvan. Mustavalkoisessa kuvassa on työn touhussa viisi miestä, ja mukana on kolme tärkeätä ja vakaata työkaveria, epäilemättä suomenhevosia jokainen Yhdellä mie.