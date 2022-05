Viime aikoina on tehty niin paljon historiaa, että sana ”historiallinen” on ehtinyt kärsiä inflaatiosta. Siitä ei kuitenkaan ole epäselvää, että Suomi on käymässä läpi yhtä historiansa suurimmista ulkopoliittisista käännöksistä.

Tämä tunne vahvistui viime viikonvaihteess...