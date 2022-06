Viime viikkoina moni on ainakin pääkaupunkiseudulla saanut odottaa bussia pysäkillä ja ruoka-annosta ravintolassa normaalia pidempään. Myös loma- ja työmatkoille on pitänyt lähteä erittäin aikaisin, kun lentokentän turvatarkastuksessa on kerrottu olevan poikkeuksellisen pitkät...