Ulkopoliittinen eliittimme on menettänyt maineensa, tuo joukko hyväuskoisia hölmöjä, joita Kekkosen jälkeen on viety kuin pässiä narussa. Ollaan ihan hiljaa ja pää pensaassa, niin Karhu ei huomaa Tai sitten on höpötelty jotakin sellaista, että mitään välitöntä turvallisuusuhkaa .