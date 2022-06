50 vuotta sitten lanseerattu interrail-kortti demokratisoi matkustamista ja on nykyään kaikenikäisten suosiossa – "Reilaaminen voi olla keski-ikäistä ykkösluokassa matkustamista tai rähjäistä reppureissaamista"

Suurin ero entiseen on se, että tällä kertaa matka on suunniteltu ennalta. Kaikki majapaikat ja osa junien paikoista on varattu etukäteen. Reitti kulkee Tukholmasta Berliiniin ja sieltä Innsbruckin ja Alppien kautta Pohjois-Italiaan.