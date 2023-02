Abiturientit juhlivat tänään penkkareita

Nykyiset abiturientit ovat käyneet lukiota poikkeusoloissa. Lukioissa on Siltasen mukaan palattu vanhaan normaaliin ja esimerkiksi etäopetuksesta on pääosin luovuttu, mutta viime vuonna tehdyn Lukiolaisbarometrin mukaan monilla lukiolaisilla on edelleen vaikeuksia löytää läheisiä ystävyyssuhteita ja omaa yhteisöä.