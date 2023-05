Aiemmin julkiseksi ilmoitettu käsittely seksuaali- ja väkivaltarikoksista syytetyn miehen jutussa määrättiinkin salaiseksi

Moringia vastaan on aiemmin nostettu Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet myös kahdesta raiskauksesta. Tekoaika niissä on vuoden 2020 joulukuussa. Käräjäoikeuden on määrä käsitellä syytteitä myöhemmin tässä kuussa.